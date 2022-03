Putin diventa Hitler nei manifesti del Banksy di Torino

Vladimir Putin, grazie a un rasoio posizionato sotto il naso, si trasforma in Adolf Hitler. È questa l'ultimo manifesto del Banksy di Torino contro il leader russo, che negli scorsi giorni ha attaccato l'Ucraina. I lavori sono stati affissi in corso San Maurizio 8, corso San Maurizio all'angolo con via Giulia di Barolo e corso Vittorio Emanuele angolo Corso Cairoli.

"Il lupo perde il pelo, ma non il vizio"

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio" commenta l'artista Andrea Villa, che ispirandosi alla teoria filosofica dell' eterno ritorno di Friedrich Nietzsche aggiunge: "Questa guerra, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo politico e questo senatore in questo scranno, e così pure questo attimo e io stesso".

Anche Salvini e Le Pen come Hitler

In passato "Banksy" aveva rappresentato come Hitler il leader della Lega Matteo Salvini e dell'estrema destra francese Marine Le Pen.