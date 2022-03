A Torino la ripresa economica parla straniero: 13 aziende su 100 non sono guidate da italiani

Sempre più aziende, a Torino e in Piemonte, parlano straniero. E danno impulso a quella ripresa che - almeno fino all'avvento della guerra tra Russia e Ucraina - sembrava ormai consolidata sul nostro territorio.

Lo dicono i numeri di Unioncamere Piemonte, che segnalano nel 2021 un +6,3% per le imprese non guidate da italiani all'ombra della Mole, per un totale che arriva a pesare per il 13,4% sul totale del tessuto produttivo.

Piemonte settima regione d'Italia

A livello regionale, le aziende straniere sono 48.676, pari all'11,4% del totale. Una percentuale che ci colloca al settimo posto in Italia alle spalle di Toscana (14,7%), Liguria (14,6%), Lazio (13,2%), Emilia Romagna (13,0%) Friuli Venezia Giulia e Lombardia (entrambe con il 12,9%).