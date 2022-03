Coldiretti Piemonte: "Servono polizze assicurative contro danni da gelo"

“Con il risveglio anticipato di diverse colture come la frutta, la vite, il nocciolo, a causa degli sfasamenti climatici sempre più evidenti, è alto il rischio di gelate notturne e dei relativi danni. Una problematica che già lo scorso anno aveva azzerato diversi raccolti, per questo chiediamo l’intervento della Regione affinché le compagnie assicurative attivino, in tempi rapidi, le polizze contro queste calamità”. E’ quanto spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale rispetto alla lettera ufficiale inviata in Regione, al governatore, Alberto Cirio, e all’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa.