Contribuisci a mantenere vive le barche d’epoca: ecco cosa sono e come sostenere le Officine dell’Acqua. Per appassionati

Riscoprire, rinsaldare e vivere le tradizioni più antiche, significa guardare e costruire il futuro.

Su questo convincimento si basa l’ambizioso progetto delle Officine dell’Acqua che stanno ridando un nuovo volto agli ex magazzini delle Ferrovie Nord di Laveno Mombello (VA).

Una nuova vocazione che non può non coinvolgere le giovani generazioni, ai quali insegnare i mestieri di una volta legati al lago, partendo dal restauro delle barche di legno.

Il direttore delle Officine Paolo Sivelli ha deciso di partecipare ad un progetto di crowdfunding per reperire i fondi necessari alla prosecuzione della riqualificazione degli spazi degli ex magazzini.

«Vogliamo custodire le tradizioni legate all’acqua per evitare che vengano perse per sempre e le trasmettiamo ai giovani per trasformarle in opportunità per il loro futuro» spiega Sivelli.

Negli ultimi decenni, purtroppo, le antiche tradizioni, i mestieri e il sapere legati al lago si stanno dissolvendo. Le Officine vogliono conservare la memoria e trasmetterla ai giovani con attività, esposizioni, didattica e formazione.

A queste attività è finalizzata la ristrutturazione degli ex magazzini, già avviata; il passo da fare ora è il recupero del piano terra, dove sarà collocato il laboratorio per le attività didattiche.

«L'avvicinamento al legno e al rispetto delle piante, l'educazione ambientale e all'acqua, gli anziani maestri d’ascia ed i giovani apprendisti, saranno attivi protagonisti e destinatari delle attività sociali e culturali delle Officine dell’Acqua» sottolinea il direttore.

Di seguito i link del sito delle Officine dell’Acqua e dalla campagna di crowdfunding:

https://www.officinedellacqua.eu/

https://www.gofundme.com/f/officine-dellacqua-linizio-del-sogno