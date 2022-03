La guerra abbatte la fiducia del commercio. "Non bastavano Covid e inflazione: rincari energia anche del 300%" (VIDEO)

Consumi presi in contropiede. È questa l'istantanea che scatta Confcommercio a livello locale in questa fine di inverno 2022. "Consumi che stavano ripartendo, nell'ultimo trimestre 2021 - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - Ma dall'inizio del 2022 abbiamo avuto valori penalizzati prima dal caro bollette e poi dall'aumento dei costi delle materie prime. Non solo gas o ferro, ma anche semplicemente il burro o il grano". E gli effetti si sono sentiti anche sui bilanci famigliari, tra bollette e spese varie. Tanto che addirittura il 41% degli imprenditori prevede impatti rilevanti sulla loro attività dalle conseguenze del conflitto bellico. A temere, soprattutto la logistica, ma anche la ricettività turistica e il commercio non food. Il calo stimato dei ricavi, in media, è di circa il 13%.

Saldi negativi, il primo campanello

Ma qualcosa era già nell'aria prima che Putin sconvolgesse il presente dell'Europa e del mondo. "Già i saldi, finiti in negativo per il 60% dei negozi, sono stati un segnale preoccupante - ammette Coppa - Insieme all'inflazione e al calo occupazionale. Ma se prima parlavamo di tempesta perfetta, ora con l'avvento della guerra siamo in condizione ancora più critica". E le attese sui costi possono essere da brivido. "Se ci fossero problemi con le forniture del gas potrebbero portare a un aumento dell'energia del 300% mentre un ritorno alla pace potrebbe riportarci ai livelli di fine 2021".

Intanto, circa il 66% delle imprese lamenta un aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Fiducia a picco, come in pieno Covid

E infatti il clima di fiducia delle imprese del terziario crolla, con l'indicatore che precipita da 41 a 17, come nei momenti più bui della pandemia. Consumi nei negozi, ma anche turismo. "I russi credo che non li vedremo per un bel po' di tempo, ma anche gli americani e altri mercati ricchi modificheranno le loro mete. E questo inciderà su un settore che è già due anni che non lavora", aggiunge Coppa.

Poi c'è il tema trasporti "che risentono più di ogni altra cosa il peso delle materie prime. Parliamo di un terziario che complessivamente conta 167mila imprese tra Torino e provincia, numeri importanti anche a livello di occupati".

La speranza nei Distretti del commercio (e negli eventi)

Che fare? "Il Duc è l'unico strumento che possiamo mettere in campo per contrastare gli effetti negativi dell'attualità sul nostro settore - dice ancora Coppa - Ma sono ancora pochi gli imprenditori che sanno come funziona un Distretto commerciale (il 76% non ne sa nulla, ndr): la conoscenza è importante anche per poter sfruttare al meglio i fondi del Pnrr". E accanto a quello torinese, sono 22 gli altri Duc avviati in provincia.

Anche perché, guerra o meno, c'è un 41% delle aziende che lamenta fattori che frenano lo sviluppo legati al territorio (e non alla volontà): dai tributi locali all'accesso al credito, fino alla carenza di infrastrutture. E così il 37,3% ha dovuto rinunciare a investire per fare crescere il proprio business. Ma c'è anche un 24% che lamenta difficoltà nell'assumere nuovo personale adeguato (tanto che un 23% lamenta anche competenze interne all'azienda).