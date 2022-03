"Suo nipote ha bisogno di soldi, me li può dare?". Pensionata di Moncalieri raggirata e derubata

"Suo nipote ha bisogno di soldi, me li può dare?". Pensionata di Moncalieri raggirata

Dopo i falsi addetti della luce e del gas oppure coloro che si spacciano per carabinieri o uomini delle forze dell'ordine, il nuovo caso di anziano truffato in cintura sud è avvenuto a Moncalieri, con un giovane che si è spacciato per un amico del nipote di una pensionata.

L'episodio nei giorni scorsi è avvenuto nella zona collinare, in frazione Revigliasco, con un ragazzo che è stato abile nel farsi aprire la porta di casa della signora: "Mi manda suo nipote, è in grossa difficoltà e mi ha detto di venire da lei: avrebbe qualcosa da prestargli subito? Poi lui le spiegherà tutto".

Le parole devono essere suonate convincenti, perché l'anziana, dopo essersi sentita dire i nomi di diversi componenti della famiglia, ha dato al truffatore circa 300 euro in contanti e diversi preziosi e ori che aveva in casa. Solo più tardi, quando ha parlato con il nipote, la donna si è accorta della truffa subita e non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto.