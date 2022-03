Collegno, la denuncia di Lega e FdI: "Cumuli di rifiuti, degrado e discariche a cielo aperto sono all'ordine del giorno"

Lega Salvini e Fratelli d’Italia Collegno, a seguito di un sopralluogo, segnalano la presenza di una nuova discarica abusiva a cielo aperto nei campi di Via San Martino, proprio a pochi passi dalle piantumazioni dell’area scelta per la nuova foresta urbana. Non mancano quindi le osservazioni in merito a questo brutto fenomeno che da qualche anno ha preso piede nella nostra città.

Secondo Giovanni Parisi, Commissario cittadino e Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno: “ Le di scariche abusive a cielo aperto si diffondono nel territorio comunale ma Sindaco e Assessore continuano a sonnecchiare. Ho richiesto in Consiglio Comunale l’utilizzo delle fototrappole per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, ho richiesto più controlli sul territorio perché solo la buona volontà delle Guardie Volontarie non può bastare ma l’amministrazione Casciano si contraddistingue ormai come la Giunta dell’immobilismo. L’assurdo è che tutto questo si verifica attorno all’area scelta per la nasc ita di una nuova foresta urbana. Presenterò urgentemente l’ennesima interrogazione per chiedere conto di questo scempio ambientale ”.

Anche per Alberto Romeo, referente cittadino Fratelli d’Italia Collegno: “Piantare alberi nuovi è un’ottima idea per salvaguardare l’ambiente e per contrastare lo smog. La situazione che abbiamo però riscontrato in Via San Martino è davvero imbarazzante per l’amministrazione comunale. Proprio lì dove è iniziato il cantiere per una nuova foresta urbana, la cosa più assurda è che intorno a quelli che saranno i nuovi alberi c’è una vera e propria discarica abusiva con tanto di amianto abbandonato".

"Non sarebbe meglio bonificare le aree circostanti prima di iniziare a piantumare? Non credo che faccia bene agli alberi crescere in questa situazione - conclude Romeo - Esigiamo un maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine e dell’amministrazione comunale per una maggiore sorveglianza ambientale. Si può e si deve fare meglio di così”.