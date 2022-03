Il Consiglio regionale invita i piemontesi ad aderire alla campagna donazioni per l'Ucraina

Di fronte alla tragedia umanitaria che sta colpendo il popolo ucraino dopo l’aggressione militare, il Piemonte è coinvolto in diverse iniziative di solidarietà.

“Dobbiamo impegnarci fattivamente ad alleviare le sofferenze dell’Ucraina” è l’invito del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. “Il Piemonte sta lavorando in coordinamento con il Comitato diritti umani, l’ambasciata di Ucraina e il consolato onorario a Torino. Come Ufficio di presidenza del Consiglio regionale chiediamo ai piemontesi di dimostrare, come sempre, la loro grande generosità e aderire alla campagna di donazioni coordinata dalla Fondazione Specchio dei Tempi per sostenere le famiglie in arrivo. Adesso la questione più urgente riguarda l’accoglienza delle persone che stanno scappando dal conflitto”.