La nomina di Campana a capo di gabinetto di Lo Russo finisce all'Anticorruzione

Finisce sul tavolo dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione la nomina di Valentina Campana a capo di gabinetto del sindaco Stefano Lo Russo . A portarla il capogruppo del M5S Andrea Russi , che ha presentato una seconda interpellanza per chiedere dei chiarimenti sull'incarico assegnato alla direttrice dello Urban Center, inviandone anche una copia all'Anac e alla segreteria generale del Comune Rosa Iovinella .

Campana responsabile campagna elettorale Lo Russo

Dubbi sulla commissione e sul valutazione del cv

Il grillino si chiede se sia "sia stato tenuto in considerazione il fatto che la candidata Campana Valentina non avesse maturato “almeno un quinquennio di esperienza in ruoli dirigenziali” né al momento della candidatura, "né quando la commissione si è riunita per valutare il CV". Dubbi anche sulla commissione, che ha valutato con "15 punti su 15 esperienze presumibilmente non sufficienti a consentire l'ammissione", così "possa essere stato considerato requisito di ammissibilità la formazione universitaria e post universitaria della dott.ssa Campana, considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è