Papilloma Virus, campagna dell'Asl To3 per la Giornata del 4 marzo

Vaccinazione per maschi e femmine: proteggersi contro il Papilloma virus si può ed è gratuito per i ragazzi di 11 anni e per tutte le donne nate dal 1993 e i maschi dal 2006: è il messaggio del video informativo che l’AslTo3 lancia, sul sito e sui propri canali social, in occasione della Giornata Internazionale contro l’HPV, meglio noto come Papilloma virus.

Si tratta di un virus che si trasmette per via sessuale e provoca nel mondo circa il 20 per cento dei 31.000 casi di tumore che si verificano ogni anno, fra questi i tumori della cervice uterina e anche altre tipologie di tumore, non solo femminili e non solo di area genitale.

A lungo, il tumore della cervice ha rappresentato a livello globale la più frequente forma di cancro per le donne, ma negli ultimi anni la situazione è profondamente cambiata, nel mondo occidentale, grazie ai programmi di prevenzione e di diagnosi precoce.

“La Asl To3 - dichiara Franca Dall’Occo, Direttore generale - è fortemente impegnata in tutte le campagne vaccinali per bambini, adolescenti e adulti che non sono mai state interrotte a causa della pandemia se non durante la primissima fase dell’emergenza tra marzo e aprile 2020, assicurando alla popolazione la prevenzione e il controllo dalle malattie infettive”.

Tutte le campagne di vaccinazione sono organizzate sul territorio dal Sisp, Servizio di igiene e sanità pubblica.

La vaccinazione contro HPV in Piemonte è gratuita: