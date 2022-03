Coldiretti lancia la 'spesa sospesa' a favore dell'Ucraina

Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica in Piemonte, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

Nello specifico, sabato 5 marzo presso il mercato coperto di Campagna Amica di Alessandria ci sarà l’iniziativa “Campagna Amica Alessandria dice no alla guerra” con la spesa solidale dei clienti che vogliono donare farina, pasta, riso e gallette di cereali, in collaborazione con il distretto scolastico di Novi Ligure. Ad Asti, al mercato coperto, l’attività sarà in collaborazione con la Caritas Diocesana astigiana e proseguirà anche domenica 6 marzo presso il mercato di piazza Alfieri. A Cuneo, la spesa solidale si svolgerà sia al mercato coperto sia in piazza della Costituzione. A Trecate, in provincia di Novara, la spesa sospesa si svolgerà in collaborazione con il Comune. Domenica 6 marzo, presso il mercato di Campagna Amica di piazza Palazzo di Città a Torino verranno raccolti i prodotti da destinare al SERMIG – Arsenale della Pace e a Novara, al mercato di Campagna Amica, in largo Leonardi, ci sarà la raccolta della spesa in collaborazione col Comune.