Mirafiori Sud in campo per i profughi ucraini: raccolti cibo e medicinali

Mirafiori Sud in prima linea per aiutare i profughi ucraini . Negli scorsi giorni il circolo Pd della zona sud di Torino , per primo, aveva lanciato l'idea di aiutare il Sermig nella raccolta di cibo e medicinali da destinare allo stato sotto attacco russo.

In 3 giorni raccolti 60 chili di cibo

E la risposta del territorio all'appello è stata molto alta. " Ad oggi - spiegano i dem - abbiamo coinvolto oltre 100 persone, che hanno donato, e decine di volontari ". Il risultato? In tre giorni sono stati raccolti: 150 coperte, 60 scatoloni, 60 chili tra pasta e riso, 400 pannolini, 3 scatole di medicinali e 20 canule flebo. " Per la prossima settimana - aggiungono - abbiamo già ricevuto oltre 50 telefonate ".

Camarda: "Questo è essere popolari"

Caci: "Russi e ucraini non vogliono la guerra"

Tra i primi in campo per l'Ucraina il consigliere della Circoscrizione 2 Giovanni Caci: " scorso ci siamo trovati in cinque giovani ed abbiamo detto: come aiutare? Tutti noi avevamo vissuto uno scambio Erasmus in Polonia. La metà degli studenti erano russi e ucraini. Non sono i russi a volere questa guerra né tanto meno gli ucraini".