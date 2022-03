Lavoro: si cerca una figura con esperienza nel Digital Marketing per concessionaria autovetture

Offerta di lavoro per receptionist

Se sei una persona che ha esperienza nel settore automotive, c'è un’importante concessionaria con sede a Ciriè che sta cercando proprio te, per un lavoro come impiegato/a con un'esperienza di Digital Marketing e preferibilmente con residenza entro i 20 km da Cirié oppure nella zona di Torino Nord.



Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum all'indirizzo e-mail: diautoconcessionariainfo@gmail.com