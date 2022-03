Sono sempre di più a Torino le aziende e i condomini che hanno installato uno smartLocker

Basta lunghe attese; ritirare il tanto sospirato pacco di Amazon non è più un problema; lo hanno capito decine e decine di condomini ed aziende che in tutta Torino hanno installato uno smartlocker. Tutto questo è stato possibile conGetX l’azienda italiana leader nell’installazione di lockers.

I vantaggi di un locker per l’azienda e il condominio

Gli smartlockers sono armadietti automatizzati semplici da usare ed estremamente utili per aziende, condomini, hotel e per molte altre attività.GetX è lo smartlocker ideale, modulabile rispettando spazi ed esigenze; è composto da diversi moduli dal design personalizzato e di grandezze diverse in cui verranno inseriti i pacchi, che saranno custoditi fino all’arrivo dell’acquirente.

Quali sono le caratteristiche di un locker?

Lo smartlocker GetX consente di ritirare il pacco quando risulta più comodo, 24 ore su 24; sono armadietti automatizzati che possono essere posizionati in diversi contesti, sempre accessibili.Ecco perché sono sempre più diffusi a Milano, non solo negli spazi condominiali, ma anche presso aziende e comunità.

Lo Smart LockerGetX

GetX, il locker che parla italiano ed è pronto a semplificarti la vita. Che tu sia azienda o condominio non dovrai più preoccuparti di essere presente quando arriva la tua consegna. Gli smartlocker GetX sono tra i più efficienti disponibili sul mercato e si possono avere pagando un piccolo canone mensile. Dovrete solo scegliere il modello dalle dimensioni adeguate al contesto in cui verrà posizionato e i tecnici GetX penseranno a tutto loro, dall’installazione all’assistenza. GetX offre diverse tipologie di armadietti automatizzati che partono da 12 per arrivare a 82 porte. Soluzioni davvero alla portata di tutti.