Volley A2/F: Pinerolo giocherà la finale per l’A1 lontano da Villafranca

Gioie e dolori per le ragazze dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo che si ritrovano nuovamente orfane di una ‘casa’ nella quale poter disputare la finale per l’A1, al meglio delle 5 partite. Infatti, come stabilito dal regolamento della Lega per questa fase è necessario disporre di una struttura che abbia una capienza di 1.500 posti e, questa volta, è il Palazzetto Polivalente di Villafranca Piemonte a non avere i numeri necessari (al suo interno sono presenti solo 500 posti).

La società pinerolese sta valutando una soluzione alternativa per poter disputare le gare casalinghe e, per ora, le opzioni possibili sono Torino, Cuneo e Chieri, con quest’ultima al momento la più plausibile.