Al via il "Premio Nazionale Images 2022"

Aperte ufficialmente le iscrizioni per il concorso letterario “Premio Nazionale Images 2022”.

Al concorso sono ammessi romanzi a tema libero, con un unico vincolo: una collocazione territoriale specifica; l'obiettivo degli organizzatori è infatti quello di stimolare la produzione letteraria incoraggiando opere ambientate nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, al fine di promuovere le peculiarità storiche, geografiche e sociali di questi due territori e dare la possibilità ai nuovi autori di esprimersi per poi raggiungere un vasto pubblico, qualora selezionati per la pubblicazione della propria opera con la casa editrice diretta da Ennio Pedrini.

Il concorso è riservato agli autori (maggiorenni), di qualsiasi nazionalità e fascia di età, che presentino un’opera letteraria inedita, scritta in lingua italiana. Possono partecipare autori esordienti o affermati. I partecipanti possono concorrere con una sola opera. Non sono ammesse opere che siano già state premiate in precedenti concorsi o premi letterari, che siano già state pubblicate, o che non rispettino i termini e le condizioni di presentazione delle opere stabiliti nel presente regolamento.

Vengono accettati esclusivamente romanzi ambientati nell'area geografica delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta ed è ammessa l'interazione del romanzo tra le due Regioni per luoghi, personaggi, ecc. I generi previsti sono: avventura, storico, geografico, gotico, per ragazzi, giallo, ambientale e fantasy, romanzo in genere. La lunghezza di ogni elaborato deve avere un minimo di 125.000 battute con spazi inclusi; non viene posto un limite di battute e spazi per l'elaborato.

I testi e la documentazione richiesta devono essere inviati entro e non oltre venerdì 16 settembre 2022. I testi inviati successivamente non verranno presi in considerazione ai fini del concorso. Farà fede per l'invio la data del bonifico effettuata per i diritti di segreteria.

La premiazione avrà luogo domenica 9 ottobre 2022 presso la Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea (To), nota sede di importanti eventi culturali. Nel caso di impedimenti organizzativi, o di variazione del luogo di premiazione, ne sarà dato tempestivo avviso sul sito della Edizioni Pedrini. L’organizzazione renderà noti i risultati del premio entro domenica 25 settembre 2022 pubblicandoli sul sito www.edizionipedrini.com