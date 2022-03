Sangano, nella notte in fiamme tetto di una palazzina

Incendio in via San Lorenzo

Vigili del fuoco in azione questa notte a Sangano per l'incendio del tetto di un'abitazione. Poco dopo l'una di notte la squadra 41, con l'ausilio di quelle volontarie di Avigliana e Rivalta, è intervenuta in via San Lorenzo dove le fiamme avevano avvolto la copertura di una casa a due piani. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte.