Guerra in Ucraina, De Santis: "Di fronte a questa 'pandemia economica' determinante il sostegno del Governo”

“Qualsiasi sia lo scenario che si svilupperà ai confini tra Ucraina e Russia, l'Italia deve prepararsi ad un anno molto complesso: l'aumento del prezzo delle materie prime farà inevitabilmente salire i costi di produzione delle attività manifatturiere, con danni durissimi da sopportare soprattutto per le micro e piccole imprese”. La preoccupazione è di Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino.

A gennaio l’ISTAT ha certificato un aumento dell’1,6% dell’inflazione su base mensile e del 4,8% su base annua (era +3,9% solo un mese fa), incremento che porta il tasso di inflazione al 3,9%, Top dal 1996. Un valore che rappresenta un massacro per le tasche delle famiglie che, oltre ai rincari delle bollette di luce e gas, dovranno fare ben presto i conti con prezzi al dettaglio sempre più elevati con il serio rischio che i consumi, già al palo a causa della ridotta mobilità e della mancanza di turismo straniero, crollino come conseguenza del caro-vita.

Conflitto inciderà pesantemente su export verso la Russia

La Russia è il quinto partner commerciale dell'Unione europea, il terzo dell'Italia, Il 3,8% dell'export italiano è verso la Russia. La produzione ucraina potrebbe essere rasa al suolo e quella russa è bloccata dalle sanzioni.

Partendo dall’export: le conseguenze del precedente conflitto russo-ucraino di otto anni fa si sono scaricate interamente sulle esportazioni verso la Russia. Esportazioni che, tra il 2013 e il 2021 ha penalizzato il made in Italy (-29,3%). Inoltre, la Russia negli anni ha rappresentato un mercato di grande interesse specie per il manifatturiero dei settori a maggiore concentrazione di MPI .

Il Piemonte nel 2013 (I e III trim) si posizionava al quarto posto come regione più presente nel mercato russo, con oltre 600 milioni di euro di merci vendute. E ha registrato un calo tra il 2013 (I e III trim) ed il 2021 (I e III trim) di circa 11milioni di euro (-1,8%). L’export agroalimentare piemontese verso la Russia vale 156 milioni di euro, ma il Piemonte lamenta anche il pericolo di perdere i 400 milioni di export (2020) in Russia di macchinari (soprattutto meccanica di precisione) e mezzi di trasporto.

De Santis: "Situazione potenzialmente esplosiva"

“Questa guerra purtroppo inciderà negativamente su una situazione già appesantita da una grave crisi energetica, commentaDe Santis, Presidente di Confartigianato Torino: "l'avvio dell’invasione della Russia fa lievitare i costi di gas e petrolio e assistiamo al rialzo dei prezzi delle commodities come grano e alluminio”.

“Sono queste le nuove “pandemie economiche” a cui si deve dare una risposta - continua De Santis - Il rischio di fronte a costi più che triplicati è che si traducono in saracinesche abbassate o, in un futuro prossimo, in un rincaro sul prezzo al cliente. In questi anni, inoltre, è mancata una visione politica lungimirante volta a diversificare i fornitori per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas ed energia, voglio ricordare che circa il 45% del gas che importiamo viene dalla Russia”.

"Necessario l'intervento del Governo"

“Non è più rinviabile un piano di emergenza economica - conclude De Santis - Basta palliativi, occorre uno sforzo complessivo di sostegno strutturale e definitivo accompagnato da una forte operazione di semplificazione normativa. E’ necessario attuare una riforma strutturale della bolletta elettrica che elimini gli assurdi squilibri che mettono in crescente difficoltà i piccoli imprenditori. Insomma la stagione della pandemia non è finita è solo cambiata e non va mollata la presa. Il sostegno del Governo è determinante e non deve mancare”.