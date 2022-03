L'avanzata russa in Ucraina indebolisce anche il mattone piemontese: schizzano i prezzi delle materie prime

"Nubi torbide all'orizzonte per il settore"

Uno dei temi, infatti, riguarda la difficoltà di regolare e aggiornare i prezzi rispetto agli appalti di gara e alle nuove emergenze nel reperimento delle materie prime. Con un duplice effetto negativo: " Le imprese più serie sono costrette a non partecipare, ma è un problema dell’intera collettività che vede realizzate opere con un notevole ritardo ", dicono da Ance Piemonte. " Anche a livello regionale ci siamo attivati per sollecitare l’aggiornamento del prezzario - conclude Malabaila -. In questo momento, per evitare di far fallire le aziende serie e far sì che le opere vengano realizzate a regola d’arte, è necessario un intervento deciso sul proliferare di imprese improvvisate, attraverso un sistema di qualificazione e di controllo. Tutto ciò anche alla luce dei cambiamenti del nostro settore, che negli anni è mutato molto in termini di composizione percentuale e di fatturato con un incremento esponenziale di piccolissime imprese ”.

“Un'azienda su tre prevede di aumentare il fatturato mentre quasi il 28% intende assumere: sono percentuali significative che indicano come il settore sia in ascesa - ha specificato Elena Lovera, presidente del Centro Studi dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta –. Si registra come grave problema il reperimento di manodopera: il 61,3% segnala difficoltà nel trovare personale qualificato e il 35% ha difficoltà nel reperire quello generico, a fronte di un calo del saldo ottimisti-pessimisti relativo al ricorso alla manodopera esterna che conferma che le imprese hanno interesse ad assumere nel proprio organico. Il quadro che emerge è positivo, l’investimento in edilizia torna ad essere percepito come valore, grazie anche ai provvedimenti messi in campo, in particolare alla misura del Superbonus che in Piemonte ha registrato una progressiva crescita in termini di importo e di numero, anche se è prevedibile qualche ripercussione dovuta al momentaneo blocco delle cessioni dei crediti e all’instabilità delle norme”.