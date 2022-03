Via Monginevro, un nuovo cartello stradale fa discutere Pozzo Strada. Sui social l'idea di una petizione: "Non è sicuro"

Il cartello della discordia: è quello comparso nei giorni scorsi in via Monginevro, quasi all'incrocio con via Sacra San Michele, in corrispondenza della pensilina e del salvagente della fermata dei mezzi pubblici (lì fermano il 15, che è un tram, ma pure il bus della linea 64).



Prima non c'era e i mezzi privati potevano scorrere tra il marciapiede e la pensilina. Mentre ora, con la comparsa del cartello, il passaggio è limitato verso il centro della strada, che è a doppio senso di marcia.



E su un gruppo Facebook della zona è subito scattato il dibattito: "Ci sono incivili che sono incentivati a sorpassare il tram sulla sinistra, andando in contromano e rischiando di fare un frontale", dice un'utente preoccupata. E aggiunge che il rischio riguarda anche "i pedoni dietro al tram, che in caso di sorpasso a sinistra non previsto potrebbe essere coinvolti, visto che non si vede da dietro il tram la macchina che sta sorpassando".



E altri problemi (che hanno creato dibattito tra gli utenti) vengono messi sul tavolo sia in caso di svolta in via Sacra di San Michele, in caso di traffico ("la coda arriva fino in corso Brunelleschi") e altri aspetti ancora.



Ecco perché la stessa utente si è rivolta alla Circoscrizione 3 per "fare partire una petizione e far rivalutare questo provvedimento". La petizione è partita venerdì. Alcuni negozi della zona hanno dato la propria disponibilità per chi volesse partecipare.