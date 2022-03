Backstage. Il settore del turismo rischia di finire in ginocchio tra misure anti covid e guerra. Ne parliamo questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

C'è un settore che rischia, piegato dalle misure anti Covid e ora con la guerra, di finire letteralmente in ginocchio, come ha riconosciuto il ministro Garavaglia: è il turismo. Cosa resta del turismo in Italia e in Piemonte? Quali le prospettive di milioni di persone, lavoratori, imprenditori, per non parlare dell'indotto pressochè infinito? Come sempre cerchiamo di raccontare la situazione con esponenti della politica, delle associazioni e con operatori del settore.

Saranno con noi gli esponenti politici Nadia Conticelli (consigliera Comune di Torino (Capogruppo Pd), Valter Marin (consigliere Regione Piemonte (Lega), Raffaele Trano (deputato Alternativa); i rappresentanti di associazioni ed imprenditori: Luca Amato (direttore Assoturismo – Confesercenti Torino), Mauro Carbone (direttore ATL Langhe Monferrato Roero), Massimo Rulfi (Vicepresidente Arpiet (Ass. Piemontese Impianti a Fune), Marcella Gaspardone (manager Turismo Torino e Provincia), Ferruccio Ribezzo (presidente Consorzio Langhe Monferrato Roero); per il sindacato Olga Longo, (segretaria generale Fisascat Cisl Torino-Canavese).