Sacra di San Michele, dal 2 aprile riparte il servizio bus navetta

Dal 2 aprile ripartirà il servizio bus per raggiungere la Sacra di San Michele.

Il servizio Avigliana – Sacra di San Michele è gestito dalla Cavourese. Il viaggio parte dalla stazione ferroviaria di Avigliana e conduce i turisti fino alla Sacra di San Michele per poi ridiscendere al capolinea con una fermata intermedia a Giaveno. Dalla stazione di Avigliana la partenza è alle 9, 10, 14, 16 e 18 con ritorno alle 9.30, 10.30, 14.30, 16.30 e 18.30. Il costo del biglietto singolo è di 2,20. La linea sarà attiva fino al 31 di ottobre. Spiegano dalla Sacra di San Michele.

“Si rinnova il servizio dalla città di Avigliana con salita al Pirchiriano e discesa da Giaveno per poi tornare nella città dei laghi. È una comodissima occasione per chi vuole raggiungerci usando treno e bus senza dover utilizzare la macchina. Il costo è assolutamente contenuto e offre la possibilità di godere anche della vista delle due Valli senza pensieri per la guida e il posteggio”. La Sacra di San Michele è aperta dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 17,30. La domenica dalle 11,30 alle 13 l’ingresso è consentito solo per partecipare alla Santa Messa.