Chi è il favorito per vincere la Serie A secondo e siti di scommesse?

Quest’anno è il campionato numero 120 della nostra Serie A, ma forse mai come quest’anno la lotta al vertice è stata tanto affascinante e con un esito così incerto. Nella corsa allo scudetto per il torneo della massima serie 2021-2022 ci sono ben tre squadre con le stesse probabilità di vincere, oltre alla Juventus che dopo un inizio di campionato difficile e balbettante ha ripreso a correre, anche all’acquisto di Dusan Vlahovic, calciatore che nonostante la giovane età è capace di spostare gli equilibri. Vediamo come si può concludere il campionato di Serie A di quest’anno.

Il calendario: può incidere e tanto

Come ben sappiamo con le tante competizioni esistenti il calendario degli impegni assume un ruolo fondamentale. Per analizzare al meglio il possibile esito del torneo, con l’aiuto anche delle quote di miglior sito scommesse , possiamo passare in rassegna le ultime cinque giornate di campionato, dalla 33 esima alla 38 esima. Nel turno numero 33 troviamo il Napoli impegnato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Mourinho, partita non facile per i partenopei, che sono però già usciti dall’Europa League per mano del Barcellona, e potranno quindi dedicarsi completamente al campionato. Nello stesso turno le due milanesi saranno impegnate contro due liguri, il Milan con il Genoa, e l’Inter a La Spezia, partite che sulla carta dovrebbero essere “semplici”.

Nel turno 34 ancora la Roma “giudice” indiretto incontra l’Inter a San Siro, e l’altra milanese sarà invece a Roma contro la Lazio, mentre il Napoli sarà di scena a Empoli. Alla trentacinquesima giornata vedremo i nerazzurri di Inzaghi andare in Friuli contro l’Udinese che potrebbe in quella giornata sancire la propria permanenza in A, mentre il Milan e il Napoli avranno sfide impegnative rispettivamente contro la Fiorentina e il Sassuolo. Nella trentasettesima giornata l’unico match degno di nota per la vetta è il derby lombardo fra Atalanta e Milan, e i rossoneri rischiano di perdere punti preziosi proprio alla penultima giornata.

Ma sarà molto probabilmente l’ultima giornata a decidere chi vincerà la Serie A 2021-2022 e l’unica che potrebbe eventualmente festeggiare lo scudetto in casa è l’Inter che attenderà la Sampdoria il 22 maggio, mentre il Napoli sarà in Liguria contro lo Spezia e il Milan a Sassuolo. Le quote per la vittoria dello scudetto vedono ancora l’Inter favorita su Napoli e Milan, con i partenopei leggermente più avanti rispetto ai rossoneri a quota 3,70, mentre l’Inter a 1,80 e il Milan a 6,50.