Sei un insegnante e ti piacerebbe portare i tuoi allievi alla scoperta delle meraviglie della natura? Ultimi 7 giorni per avere il tuo Buono Gratis!

Immergersi nella natura è un'esperienza da condividere con tutti.

Stura River Village - RAFTING di Gaiola Cuneo offre un'imperdibile opportunità a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scoprire le bellezze naturalistiche del Fiume Stura, attraverso una discesa rafting gratuita per una persona.

Una discesa in rafting è un'esperienza che sarà sicuramente gradita, perché, oltre a dare la possibilità di conoscere la natura in modo dinamico e divertente, si caratterizza come sport che richiede intesa e gioco di squadra.

Se sei un insegnante, resterai così piacevolmente sorpreso, che vorrai far provare la stessa sensazione di meraviglia anche ai tuoi alunni, per far scoprire anche a loro gli angoli più incontaminati del Fiume Stura.

Allora cosa aspetti? Chiama il numero 338 1011194 entro e non oltre il 15/03/2022, per attivare il tuo Buono Omaggio valido per una discesa in rafting gratuita del Fiume Stura presso Stura River Village-RAFTING di Gaiola Cuneo.

Il Buono omaggio prevede :

• Discesa in Rafting per 1 persona

• È richiesto il Tesserino Personale Insegnanti

• Dal 15 maggio al 15 settembre 2022

• Dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, salvo verifica disponibilità dei posti

• 1 solo buono omaggio per discesa

Attivazione del buono entro il 15/03/2022

Rif. Buono Omaggio Insegnanti 2022

Informazioni e Attivazioni : +39 338 1011194