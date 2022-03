Non una di meno, al via lo sciopero femminista: "Stop a violenze domestiche e nei luoghi di lavoro" [FOTO e VIDEO]

Non una giornata di festa, ma una giornata di lotta. Si è aperto cosi lo sciopero femminista e transfemminista indetto da Non una di Meno in occasione dell'Otto marzo, festa della donna.

Le ragioni dello sciopero

"Ci sono molte ragioni per protestare: le violenze sono altissime, in Italia abbiamo un numero di femminicidi spaventoso, aggravato dalla pandemia: muore una donna ogni tre giorni", racconta Elena, attivista femminista. "Scioperiamo per le violenze che subiamo sui luoghi di lavoro, veniamo pagate di meno e siamo costrette a uno stile di vita prestazionale. Abbiamo un doppio carico, visto che non abbiamo mai smesso di svolgere i lavori domestici. Scioperiamo sia in casa che fuori casa", prosegue poi l'attivista di Non una di Meno.





La pandemia, d'altra parte, ha aggravato le condizioni delle donne, costrette a portarsi il lavoro a casa e a coordinare il più delle volte l'ambito famigliare con quello lavorativo, al netto di una gestione domestica più gravosa.

La prima di una serie di manifestazioni previste in giornata è partita da corso Inghilterra in direzione agenzia delle entrate. "Sarà una giornata in cui manifesteremo insieme per prenderci cura di noi, per dedicarci del tempo, per costruire reti di solidarietà e celebrare la sorellanza contro la competizione che ci viene imposta e ci divide. Saremo in piazza anche con modalità alternative per rendere visibile chi ha contratti e modalità di lavoro che non permettono lo sciopero, per chi è costantemente sotto il ricatto del licenziamento, per chi per motivi di salute non potrà essere con noi. Lo sciopero è per tutti", concludono.

Il pensiero all'Ucraina