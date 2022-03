Restyling per il tunnel del Lingotto con i soldi di Roma: primi interventi e chiusure dopo l'estate

Da Roma arrivano i soldi per il restyling del sottopasso del Lingotto. Il Ministero dell'Interno ha infatti messo a disposizione 995 mila euro, con i quali verrà finanziata la seconda tranche di interventi per il risanamento dell'infrastruttura. Oggi la Giunta comunale, su proposta dell'assessore Francesco Tresso, ha approvato il progetto esecutivo che riguarda in particolare il tratto in corrispondenza di via Genova, comprensivo dei due segmenti a cielo aperto presenti ad ovest e ad est della galleria.

Opere di rinforzo strutturale: gara sul 2 lotto in primavera

Nel dettaglio si tratta di interventi di rinforzo strutturale, aumento di durabilità delle opere in cemento armato deteriorate per gli agenti atmosferici e di adeguamento normativo dell’infrastruttura dal punto di vista stradale. Il bando di gara per l’affidamento dei lavori verrà pubblicato in primavera.

Primi interventi dopo l'estate

Il primo lotto, relativo al tratto di sottopasso che attraversa via Nizza, è stato invece approvato a fine dicembre e attualmente è in corso la gara per l’affidamento del cantiere. Quest'ultimo non partirà prima dell'estate e ci saranno chiusure alternate degli svincoli: l'importo complessivo degli interventi è di un milione e mezzo di euro.

Tresso: "Servono soldi per la messa in sicurezza"