Caro bollette, la richiesta della Città a Iren: ridurre di due gradi la temperatura negli uffici comunali

Una richiesta al gestore di abbassare di 2 gradi, da 20 a 18, la temperatura negli uffici comunali e una proposta a Iren di contenimento sulla spesa elettrica. Queste le prime mosse del Comune di Torino a fronte del caro energia che, oltre che sulle famiglie, va ad incidere anche sulla spesa delle amministrazioni pubbliche.

"Stiamo monitorando costantemente il tema del fabbisogno energetico della Città - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - e in modo responsabile applicheremo tutti gli strumenti per contenere il consumo, ma senza allarmismi. Per ora inseriamo un contenimento fattibile e seguiamo la vicenda energetica nazionale costantemente".