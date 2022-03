Lo Russo incontra il ministro Cartabia: “Sul carcere ci sono criticità, torni a essere luogo di reinserimento sociale” [VIDEO]

Incontro in Comune tra il sindaco Lo Russo e la Ministra Cartabia

Un incontro cordiale, per ribadire volontà del Governo di accompagnare Torino nel cambio di passo della gestione del carcere. E’ durato poco meno di un’ora il meeting tra Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e la ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Lo Russo incontra Cartabia

“Abbiamo affrontato molti aspetti, concentrandoci sulla situazione del nostro carcere e delle criticità che anche il ministro ha riscontrato. C’è piena sintonia sul lavoro da fare, anche con la nuova direzione: dobbiamo far sì che quel luogo sia integrato con la città e farlo tornare a essere un luogo di reinserimento sociale” ha ammesso Lo Russo. L’esigenza di una nuova fase è stata pertanto condivisa. Oltre a parlare dei recenti episodi all'attenzione dell'autorità giudiziaria, si è poi toccato il tema dell'edilizia carceraria: “Siamo ottimisti sull'adeguamento funzionale edilizio" ha concluso sul punto il sindaco.

La visita della ministra al carcere

Poco prima la ministra Cartabia ha visitato personalmente il carcere Lorusso e Cutugno, accompagnata dalla direttrice della casa circondariale Cosima Buccoliero, dal comandate della Polizia penitenziaria Maurizio Conti e dalla garante comunale dei detenuti Monica Gallo. Cartabia ha visitato alcune sezioni dei padiglioni A, B e C, dove nei mesi scorsi erano state registrate alcune criticità, e del padiglione E, dove si trovano i laboratori informatici formativi del Cisco Networking Academy, una eccellenza del carcere.

Dopo aver visitato la sezione alta sicurezza, il ministro si è trattenuta nel cortile e nelle aule del carcere, dove erano in corso alcune lezioni, e ha fatto gli auguri ad alcuni giovani allievi della polizia penitenziaria. Il ministro Cartabia ha incontrato anche alcuni detenuti, che le hanno raccontato le loro storie e i loro problemi e le hanno mostrato le foto dei figli. Al Sermig, invece, ha tenuto un incontro con alcuni giovani.

Lo Russo e i quattro ministri incontrati in una settimana

In questa settimana il primo cittadino ha incontrato ben quattro ministri del Governo Draghi, ribadendo la volontà di rilanciare la città dopo un periodo di difficoltà: “E’ stata una settimana importante per la città, abbiamo incontrato il ministro degli Esteri, della Cultura, dell’Economia e oggi la ministra della Giustizia: i dossier aperti per Torino sono molti, ma sono ottimista”.

“Il rapporto con il Governo Draghi è un rapporto di collaborazione con tanti progetti da mettere in campo: vogliamo essere una realtà che dialoga e costruisce il futuro dello sviluppo del nostro territorio e contribuisce a farlo dell’intera Italia” ha concluso Lo Russo.