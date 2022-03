Educatori, servizi sociali e 1.000 giovani per il Pnrr: il Comune di Torino assume. Ecco chi cerca

Il Comune di Torino torna a bandire concorsi e vuole puntare sui giovani. Questa mattina la giunta guidata dal sindaco Lo Russo ha approvato il "piano assunzioni 2022". Nuovi ingressi, come spiega la vicesindaca con delega al personale Michela Favaro, "necessari per le numerose cessazioni dal servizio e alle esigenze legate all’attuazione dei progetti legati al PNRR, inserimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati dall’amministrazione".