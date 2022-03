All'azienda torinese Ziccat la targa "Custodi del Territorio" promossa dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza

Cresce la rete dei difensori dell’ambiente e delle tradizioni enogastronomiche con la consegna del prestigioso riconoscimento al laboratorio artigianale Ziccat di Torino.

“Torino è la capitale indiscussa del cioccolato, con il 40% di produzione a livello nazionale – spiega Roberto Pisani componente del direttivo dell’associazione Ristoranti della Tavolozza - E ciò fin dal 1560 quando Emanuele Filiberto di Savoia per festeggiare il trasferimento della capitale Ducale da Chambery a Torino offrì e tutta la cittadinanza una tazza di cioccolato caldo. Da allora la produzione del cioccolato si sviluppò con nuove creazioni. La più celebre è certamente il Gianduiotto, creato nella prima metà dell'800 con l'introduzione nella produzione della nocciola "tonda gentile delle Langhe" e che deve il suo nome alla maschera popolare Torinese Gianduia che in verità aveva origini Astigiane (tale Gioann dla doja ovvero Giovanni del boccale di coccio) velocemente il Gianduiotto divenne l'immagine del Carnevale, e resta il cioccolatino più noto ed apprezzato della produzione Torinese a livello mondiale. La ZICCAT nasce come laboratorio artigiano di produzione cioccolato nel 1958, ed è andata via via sviluppandosi e crescendo con nuove creazioni e prodotti, tenendo sempre in primo piano la produzione del Gianduiotto e sviluppando altri prodotti tradizionale o creandone di nuovi sempre con l'intento di mantenere viva l'immagine della produzione tipica del territorio”.

La targa sarà consegnata ai titolari del laboratorio in occasione della XVIII° edizione della manifestazione “A Tavola tra Cultura e Storia”, organizzata dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza e dal gruppo editoriale Morenews, che si svolgerà il 22 marzo 2022 nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo saranno consegnate le targhe “Custodi del Territorio” dell’anno 2022. Questo riconoscimento promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza viene attribuito a chi nel territorio di riferimento si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e per la promozione e difesa delle tradizioni locali.

Il premio deriva dal progetto “Custodia del territorio” promosso nel 2015 in occasione dell’Expo, e che riconosceva l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio, individuandoli come i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni. La Custodia rappresenta un impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile, operando una inversione di rotta rispetto alla continua erosione del territorio, non solo dei boschi e dei prati, ma anche del suolo dedicato all’agricoltura ed alla produzione di alimenti. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti coloro che si occupano di accoglienza turistica: enti e istituzioni pubbliche, operatori privati, produttori e consorzi, guide turistiche e la comunità locale. Ha un duplice obiettivo:

• estendere l'esperienza dei ristoranti, intesi come veri e propri uffici turistici, luoghi dove trovare informazioni turistiche e prodotti locali

• sostenere tutto il sistema dell’accoglienza del territorio garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza unitamente alle risorse storico-architettoniche, culturali e museali del territorio.





“Dopo due anni, torniamo con soddisfazione ad una cerimonia in presenza in una splendida Villa della città di Sanremo – dichiara Claudio Porchia presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza -. Con la pandemia abbiamo riscoperto l’importanza dell’ambiente e di un’agricoltura più sana e pulita strettamente intrecciata ad una gastronomia sempre più attenta alle tradizioni e alla riduzione degli sprechi alimentari. Il premio assume oggi così un carattere ancora più forte di richiamo alle attività di conservazione e valorizzazione del territorio. Si sta diffondendo, infatti, una nuova sensibilità verso l’ambiente che insieme ad un’attenzione più concreta ai temi della salute, favorisce un modello di turismo enogastronomico ecosostenibile e responsabile. Ed in questo contesto le nuove targhe sono un riconoscimento per l’attività svolta in difesa delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali e culturali”.





Queste le altre Targhe 2022 e le motivazioni:





Simone Molinari - Sindaco di Garlasco (PV)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione gastronomica





Mauro Sandri azienda Albenga in Tavola – Albenga (SV)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola





Marco Temesio Cascina Nirasca Pieve di Teco (IM)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola





Donatello Ghiglione azienda Rio Rocca San Lorenzo al mare (IM)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola





Biscottificio Gibelli Vallecrosia (IM)

per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio

Senese Gianni Sanremo (IM)

per l’attività di ristorazione svolta con passione e valorizzando le produzioni agricole locali all’interno di una cucina di grande tradizione.