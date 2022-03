La Dogana sequestra oltre tremila stecche di sigarette di contrabbando

655 chilogrammi di sigarette, per un totale di 3105 stecche, e oltre 10 chilogrammi di tabacco sfuso sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza.

Le sanzioni ammontano complessivamente a 3.275.000 euro (5€ al grammo) e sono il frutto di un’attenta e capillare attività di verifica condotta presso lo scalo aeroportuale torinese sui passeggeri in transito e destino.

I sequestri di tabacco di contrabbando, rinvenuti negli spazi doganali, sono di noti marchi di produttori come Japan Tobacco, Marlboro, Camel, L&M, Philip Morris. Grazie ad accordi di cooperazione con lo Stato Italiano e con l’Ufficio Europeo Antifrode della Commissione Europea (OLAF) l’Agenzia procede all’invio dei tabacchi presso il deposito reperti di contrabbando, unico in Italia, per l’accertamento della “genuinità” dei prodotti sequestrati.

La cooperazione tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza rende possibile ed efficace il presidio quotidiano degli spazi doganali e la tutela delle imprese che operano nella legalità.