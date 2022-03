Rimborsopoli, condannato in Appello a 19 mesi Cota attacca: "La legge non è uguale per tutti"

"Vi sono posizioni che risultano essere state archiviate o che hanno beneficiato di sentenze di assoluzione non impugnate che sia quantitativamente che qualitativamente non ritengo migliori della mia ai fini di una valutazione da parte del giudice penale". L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, commenta così le motivazioni della Corte d'Appello che lo ha condannato a un anno e 7 mesi per la vicenda Rimborsopoli.

"Tutte le spese sono state spiegate una per una in due anni di pubblico dibattimento anche attraverso testimonianze, con tanto di ricostruzione di piccoli errori - ha commentato Cota - Testimonianze che non sono state riassunte dalla Corte di Appello. Anche le spese che gli attuali giudici definiscono come 'eccentriche e stravaganti'. Quello che scrive il Presidente della Corte di Appello nelle motivazioni è dunque in totale contrasto con quanto sostenuto dai giudici di primo grado che mi hanno assolto".

Cota ha poi ricordato Angelo Burzi, l'ex consigliere regionale che prima di suicidarsi ha lanciato un j'accuse contro la magistratura che lo aveva condannato. "La legge non è uguale per tutti" ha concluso.