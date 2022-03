Tragico incidente stradale nella notte in corso Ferrucci, perde la vita 41enne motociclista

Tragedia nella notte appena trascorsa in corso Ferrucci all'angolo con via Virle. Un motociclista di 41 anni è morto in un incidente stradale.

L'uom, alla guida di una Harley Davidson, forse per un errore o per la stanchezza, è uscito di strada: inutili i soccorsi.

La polizia municipale sta svolgendo gli accertamenti di rito. Non sono stati coinvolti altri veicoli.