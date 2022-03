Frida Kahlo attraverso gli scatti di Nickolas Murray: aperta la mostra alla Palazzina di Stupinigi [VIDEO E FOTO]

Diventata ormai quasi un simbolo "pop" del femminismo e del Messico, Frida Kahlo non smette di affascinare.

Riscoperta dopo anni all'ombra del marito, Diego Rivera, oggi l'artista messicana lo ha superato di gran lunga per notorietà. Next Exhibition le rende omaggio con una nuova mostra immersiva alla Palazzina di Caccia di Stupinigi che racconta Frida al pubblico attraverso l'obiettivo di Nickolas Murray. Storico amante e amico, Murray la ritrasse nelle pose più note come quella che finirà sulla copertina di Vouge America "Frida on white bench" e che la seguì nel corso di quasi tutta la sua vita.

"E' una Frida diversa quella che vedremo in mostra, quasi sempre sorridente negli scatti di Murray, a dimostrazione del fatto che con lui c'era un rapporto di sincero affetto - spiega Lara Martinetto di Next Exhibition -. Frida continua ad affascinarci, soprattutto a noi donne, perché è il simbolo di chi non si arrende mai nonostante tutto. E in questo periodo storico, abbiamo bisogno di simboli come lei".

Sessanta scatti in esposizione fino al 5 giugno, accompagnati da video, ma anche riproduzioni di vestiti, monili e accessori. Al termine un'esperienza VR per "vedere con gli occhi di Frida" la casa in cui viveva con Rivera, la famosa "Casa Azul" di Coyoacán, quartiere di Città del Messico.

Special guest della mostra, l'artista conteporanea Karla De Lara, considerata la madre dell'iperrealismo pop che con ricco corpus di opere indaga con una tecnica innovativa gli aspetti più intimi e profondi di Frida Khalo.

Info: www.fridatorino.it