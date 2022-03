SalTo 2022: “Adotta uno scrittore” parte negli istituti di Torino

Riparte anche a Torino e in Città metropolitana la XX edizione di Adotta uno scrittore, il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino e sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte.

L'edizione 2022 farà incontrare: 27 autori con 19 istituti scolastici, 6 carceri e 2 università. Ognuna delle adozioni prevede tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23 maggio in presenza alla XXXIV edizione del Salone del Libro.

Il dettaglio delle adozioni a Torino e Città Metropolitana:

Roberto Piumini, scrittore per bambini e autore, fra gli altri, del programma televisivo RAI L’Albero azzurro, sarà alla Scuola primaria Cesare Pavese di Orbassano: oggi, 14/03, e il 30/03 online, poi il 20/04 in presenza. Michele Serra, scrittore e collaboratore di “L’Espresso” e “La Repubblica”, approderà alla Scuola primaria Anna Frank di Torino: domani, martedì 15/03, online, poi il 5/04 in presenza (terza data da definirsi). Marco Paschetta, illustratore e fumettista, sarò ospite della Scuola primaria di Vistrorio giovedì 17/03 in presenza (gli altri due incontri sono da definirsi). Il celebre fumettista Gud, nome d’arte di Daniele Bonomo, verrà accolto alla Scuola primaria Arturo Toscanini di Torino: il 22/03 presenza, il 29/03 e l’8/04 online. Nadeesha Uyagonda, giornalista freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni, dialogherà con gli studenti del Liceo Gioberti di Torino: il 25/03 in presenza, poi online l'8 e il 22/04. All’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino verrà ospitato il rifugiato politico e scrittore Enaiatollah Akbari: il 25/03 e il 22/04 online, poi il 13/05 in presenza. Dopo il primo incontro in presenza del 4 marzo, continua l’adozione di Dacia Maraini all'Università di Torino: il 29/03 e il 22/04 online. Franco Baresi, campione di calcio, arriverà alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e CPIA 1 Paulo Freire di Torino: il 4/04 in presenza (seconda e terza data da definirsi). Giuseppe Festa, scrittore che si occupa di scienze ambientali e naturali, incontrerà gli allievi delle Scuole Medie Padre Gemelli di Torino: il 7/04 in presenza, poi il 20/04 e l’11/05 online. La scrittrice per ragazzi e bambini Alice Keller sarà ospite delle Scuole Medie di Alpignano: il 12/04 e il 20/04 online, poi il 2/05 in presenza. Alla Scuola primaria Angelo Roncalli di Settimo torinese arriverà, invece, l’illustratrice Giulia Pastorino: il 27/04 e l’11/05 online, il 4 in presenza. Confermata è anche l'adozione di Viola Ardone, scrittrice e insegnante, tra le autrici in corsa per il Premio Strega 2022, ospitata dalla sezione ospedaliera della Scuola superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino.

Tra i 27 autori coinvolti in Piemonte:

Tra le altre adozioni annunciate: la nota fumettista Zuzu, in lizza per il Premio Strega 2022; Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020 con il suo libro d'esordio; Tiziano Scarpa, autore di alcuni dei libri più celebri della letteratura contemporanea; Claudia Durastanti, autrice di numerosi romanzi; Takoua Ben Mohamed, giornalista e fumettista che da sempre si occupa di tematiche politiche e sociali, in particolare legate ai Paesi arabi.