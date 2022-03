Due ricercati assicurati alla giustizia dagli agenti del Commissariato San Secondo

Negli scorsi giorni, i poliziotti del Commissariato San Secondo sono intervenuti in differenti contesti, assicurando alla giustizia due uomini nei confronti dei quali pendevano dei provvedimenti dei Tribunali di Torino e di Milano, che li hanno portati in carcere.

Nel primo caso si tratta di un cittadino italiano di 58 anni, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino per l’espiazione di una pena di 3 anni e 7 mesi per reati contro la persona.

Nel secondo caso, si tratta di un cittadino romeno di 45 anni. L’uomo è stato controllato lo scorso venerdì in corso Vinzaglio angolo Matteotti in quanto aveva assunto un atteggiamento molesto nei confronti di alcuni passanti. Durante i controlli, è emersa a suo carico una cattura da eseguire in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso 4 Marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano.