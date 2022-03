"Lavami la schiena": accusato dalla moglie di essere un padre padrone, viene assolto dal tribunale

Era stato definito dagli accusatori un 'padre padrone' che, fra l'altro, "pretendeva che la moglie gli lavasse la schiena". Oggi, a dispetto di una richiesta di condanna a un anno di carcere, un uomo di 71 anni è stato assolto dal tribunale perché "il fatto non sussiste".

L'imputato, difeso dall'avvocato Massimo Ornato, aveva sempre detto di essere innocente. "La sentenza - ha commentato il legale di parte civile per la donna, Gianfranco D'Errico - ci lascia perplessi. Valuteremo il ricorso". In aula sia D'Errico che il rappresentante della procura avevano parlato di un matrimonio trentennale scandito da frequenti litigi, insulti, vessazioni, maltrattamenti fisici e verbali, rapporti sessuali non graditi.

"Qui - aveva replicato il difensore - ci sono testimoni compiacenti verso la signora e testimoni che a volte si contraddicono. Lei dice di essere andata tante volte in ospedale ma non è vero. Dice di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali ma non può essere perché il marito ha problemi di salute; ed per questo che lui le chiedeva un aiuto".

Il caso fu denunciato nel 2019. La donna ora vive con il maggiore dei tre figli.