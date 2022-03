Al via un ciclo di incontri al Monastero della Stella a Saluzzo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha organizzato, nella sala convegni del Monastero della Stella, un ciclo di incontri previsti a partire da venerdì 18 marzo, alle 17.

La prima conferenza dal titolo “L'Italia dal 1989 ad oggi” vede la partecipazione dei professori Francesco Tuccari e Sergio Soave introdotti dal presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat. Modera il professor Andrea Farina.

L’incontro prende in considerazione i mutamenti dell’Italia e della sua società negli ultimi trent’anni, a partire dalla caduta del muro di Berlino (1989) sino alla recente pandemia da Covid-19.

I prossimi due incontri sono previsti: venerdì 08 aprile, alle 17, con il professor Pier Paolo Portinaro che parlerà de “La democrazia nella crisi mondiale”.

Martedì 03 maggio, alle 17, si parlerà di “Cambiamenti climatici: conseguenze sociali ed economiche” con la professoressa Maria Lodovica Gullino.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Prenotazioni sul sito:

https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/italia-dal-1989-ad-oggi/119

o al numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.

Di seguito i CV dei relatori del primo incontro: venerdì 18 marzo alle 17

Francesco Tuccari

Laureato in Storia contemporanea, è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Torino e direttore della rivista scientifica “Storia del pensiero politico”, nonché membro dei Comitati scientifici della Fondazione Antonio Gramsci, della Fondazione Luigi Firpo, della Fondazione Filippo Burzio e della Fondazione Luigi Einaudi di Torino. È socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Autore di numerose monografie e saggi si è, tra gli altri aspetti, occupato di tematiche quali il rapporto tra masse e leadership, tra democrazie ed élites, oltreché di partiti politici e sistemi elettorali, di istituzioni politiche, partiti politici e storia della politica italiana, tedesca ed americana, di nazioni e nazionalismi, di storia e teoria delle relazioni internazionali.

Sergio Soave

Laureato in lettere, è stato docente di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Torino. Ha pubblicato numerosi libri e saggi sulle principali correnti culturali del '900. Ha scritto biografie politiche di Federico Chabod, Angelo Tasca, Ignazio Silone, Arturo Paoli. Si è occupato del dissenso interno al PSI, al PCI, alla Chiesa. Sindaco di Savigliano dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2014, consigliere comunale nel 1975 e consigliere provinciale nel 1985, è stato parlamentare alla Camera dei deputati per tre legislature (IX, X e XIII), nonché membro per l'Italia del Comitato delle Regioni della UE dal 2010 al 2014. Attualmente è presidente della Fondazione "Polo del '900" e dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo e Provincia, nonché presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Andrea Farina

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi politici europei ed euro-americani presso l'Università degli Studi di Torino. Avvocato del Foro di Cuneo, è docente di diritto ed economia politica all’Istituto Superiore “Denina-Rivoira-Pellico” di Saluzzo. Collabora con alcune riviste scientifiche, nonché con il quotidiano on line di Torino Civico20News. Ha pubblicato saggi e articoli di storia del pensiero politico e redatto tre voci per il «Dizionario del Liberalismo», occupandosi principalmente di teoria delle élites, di classe politica e finanza pubblica, di economia e stratificazione sociale.