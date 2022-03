Il “new deal” del Museo Ettore Fico: portare l’estero verso Torino

In un momento in cui guardare verso l’estero, le collaborazioni internazionali e i rapporti tra Stati, suona meno allettante di una volta, il Museo Ettore Fico ci punta tutto. Raccontare Torino, la sua arte, all’estero e poi portare l’estero stesso in città è l’obiettivo che la realtà culturale, nata nell’ex sede Inced, si vuole dare.

“Vogliamo differenziarci dagli altri musei guardando proprio al di fuori dei nostri confini - spiega il direttore Andrea Busto -. In tempi pre covid avevamo circa il 7% dei turisti stranieri".

Aperto dal 2014, il Mef ha da sempre ospitato artisti emergenti o spesso dimenticati. "Abbiamo tenuto fede ai presupposti iniziali con proposte di artisti non conosciti a Torino e riproposte di artisti non presenti. Autori come Bruno Munari, che da 30 anni non aveva una sua retrospettiva, o Florence Herni. Insomma, abbiamo dimostrato la nostra vocazione di grande qualità di artisti non ancora scoperto o riscoperti".

"Da quando abbiamo aperto pubblico molto affezionato. Chi viene torna, il museo non spaventa perché siamo "friendly" sull'accoglienza, nell'informazione dei visitatori, siamo aperti su strada, per cui ti senti parte di questo luogo".

Il Mef nel corso di questi anni è diventato parte integrante del quartiere. I residenti hanno imparato a prenderlo come punto di riferimento non solo culturale. "Il museo ha una forte vocazione dove c'è carenza di cultura è sempre più importante. Per noi rappresenta il seme dove far crescere un albero. Vogliamo stimolare la cultura e devo dire che per questo siamo sempre stati ben voluti".

Per Busto, il ruolo dell'arte nella società è quindi fondamentale per crescere ma anche per ricordare. "In questo momento la cosa che mi ha più colpito è stato il momento in cui dalle immagini video ho sentito l'inno ucraino nella città deserta di Kiev - aggiunge parlando della crisi in Europa -. Ha riempito quella città, la musica come l'arte può fare tantissimo, sono la parte positiva dell'uomo ed è quella che resta. L'arte è testimonianza di vita e dimostra il grande amore che abbiamo nei suoi confronti".

Il MEF, dopo la doppia persona dedicata ad Alessandro Scarabello e Luca Pignatelli, ripartirà a settembre con la mostra dedicata a Franco Garelli, nello stesso mese si riaprirà ai progetti educativi con laboratori per le scuole.