Vittime delle Mafie, Grugliasco organizza tre marce (una in bicicletta) per rendere omaggio

Il 21 marzo è la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie". E anche Grugliasco ha preparato un programma di appuntamenti per celebrarla in maniera adeguata.



Il progetto GrurgliascoGiovani organizza, insieme ad un gruppo di volontari e giovani in PCTO, tre marce sul territorio che avranno inizio alle 16 da Piazza 66 Martiri, parco Ceresa (borgata Lesna) e Ciclofficina all'interno del parco Porporati (si svolgerà il percorso in bicicletta), con arrivo al bosco della Memoria alle 17 dove sarà presente una mostra e delle attività organizzate dai volontari.