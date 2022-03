Chieri, ha un malore improvviso in auto: automobilista salvato dai carabinieri

Riverso sul volante della propria auto, fermo sul ciglio della strada, un automobilista in arreso cardiaco per un malore è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri. E' accaduto in strada Fontaneto a Chieri.

Rianimato con massaggio cardiaco e defibrillatore, il battito cardiaco e ripreso e, all'arrivo del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Chieri per le cure del caso.