Tav e grandi opere: aumentano i cantieri "in orario", ma anche quelli in ritardo "grave"

Sono 6 in più rispetto al 2020 (da 15 a 21) le grandi opere in Piemonte che risultano "in orario" rispetto ai progetti. Ma se calano quelle in "ritardo" (da 17 a 9), cresce anche il numero delle infrastrutture in "grave ritardo". Lo dice la nuova edizione del Rapporto OTI di Confindustria , Unioncamere e Regione Piemonte.

E per quanto riguarda Torino non mancano i motivi per sorridere. Semaforo verde, infatti, per un tema caldissimo come la Torino-Lione, mentre risulta addirittura concluso l'adeguamento della Torino-Milano. Bene anche il potenziamento dell'interporto Sito, inserito anche nell'opportunità di ampliare le zone a vocazione logistica, così come il prolungamento della Linea Uno della metro fino a Bengasi (con cantieri in corso verso Rivoli) e la progettazione della Linea Due.