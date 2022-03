Guasto al sistema di circolazione, è caos treni: saltano corse a Torino, ritardi fino a 300 minuti

Giornata da incubo per i pendolari torinesi e non. A causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione avvenuto tra Firenze Campo Marte e Firenze Rovezzano infatti, diverse corse hanno subito ritardi e cancellazioni .

Il traffico è infatti risultato pesantemente rallentato in tutta Italia con sei treni diretti o in partenza da Torino coinvolti: il Torino-Salerno, che sarebbe dovuto arrivare in Campania alle 10:50 ha accumulato 300 minuti di ritardo, mentre il Perugia-Porta Nuova e Reggio Calabria Porta Nuova fino a un'ora e mezza. Due ore di ritardo invece per il Freccia Rossa partito all'alba da Torino e diretto a Napoli. Cancellato il Freccia Rossa 9508 Roma Termini- Torino Porta Nuova: i passeggeri in partenza da Roma Termini possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.