Il sindaco Lo Russo incontra 15enne profugo ucraino all'Istituto Birago

Ha 15 anni, ed è fuggito dalla guerra insieme alla mamma, Anton, uno dei giovani ucraini accolti nelle scuole piemontesi. Da due giorni ha ritrovato un po' di normalità frequentando l'istituto professionale Birago.

Non parla italiano ma, in attesa che la scuola avvii per lui un corso di italiano rafforzato, alcuni compagni lo aiutano con la traduzione in inglese. Il ragazzo ha incontrato questa mattina il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Oggi sono tornato nelle aule, con gli studenti, un ambiente che mi sta particolarmente a cuore. Al Birago di Torino, un istituto professionale dove si formano i giovani al lavoro meccanico e tecnico: la formazione professionale è di fondamentale importanza", ha detto il primo cittadino.