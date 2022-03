Pellicola a specchio, come possiamo utilizzarla per risparmiare energia

Il mondo del design e dell’architettura propone soluzioni sempre più innovative per garantire un vantaggio a livello di risparmio energetico. Il tema dell’efficientamento è uno dei must del momento, poter risparmiare energia ma anche evitare di impattare sull’ambiente con soluzioni più green senza rinunciare al benessere è possibile. Un esempio? Per garantire una temperatura piacevole e un ambiente di lavoro o domestico confortevole puoi applicare la pellicola a specchio sulle vetrate.

A cosa serve la pellicola a specchio: il funzionamento

La pellicola a specchio viene applicata sui vetri e ha come caratteristica principale quella di riuscire a riflettere la luce solare, evitando quindi che il calore possa propagarsi all’interno dell’ambiente. L’effetto riflettente è attivo solamente di giorno, quando grazie a questo potere l’ambiente viene anche riparato da sguardi indiscreti. Questo effetto però svanisce durante la sera o nelle ore di buio quando la luce naturale scende e vengono utilizzate luci artificiali all’interno. In questo caso la privacy non è più garantita e servirebbero dei sistemi oscuranti differenti.

Le pellicole a specchio possono essere applicate a tantissime tipologie di finestra, portafinestra o vetrata, prediligendo soprattutto quelle esposte a sguardi indiscreti o direttamente sulla strada. Tra i vantaggi principali di questo prodotto non c’è solamente la tutela della privacy ma anche proteggere dai raggi solari grazie alla funzione antisolare, il tutto però senza bloccare il passaggio di luce. Una volta applicate le finestre risultano molto più luminose e vantano un design più moderno ed accattivante; installarle se ci si rivolge ad esperti del settore è facile e non invasivo. La pellicola a specchio protegge fino al 99% dai raggi UV, andando a schermare in modo concreto gli ambienti attraverso una tecnologia avanzata.

Pellicola a specchio, la soluzione per risparmiare energia

Abbiamo cercato di imitare il Nord Europa, realizzando uffici e abitazioni con finestre di grandi dimensioni per ottenere il massimo dell’illuminazione, non abbiamo fatto i conti però con il clima molto diverso. In Italia le temperature, soprattutto in estate, sono molto più alte: ecco quindi che avere stanze in cui il sole invade l’ambiente può essere fastidioso. Le temperature troppo alte abbassano la qualità di vita e anche quella degli ambienti di lavoro, fino ad oggi abbiamo risposto alzando l’aria condizionata e vedendoci recapitare bollette molto care. L’applicazione della pellicola a specchio però può contrastare questo effetto, dandoci una soluzione green, in grado di farci risparmiare energia e allo stesso tempo di far spendere anche meno di elettricità.

Ma quali sono gli effetti reali di questa installazione? Per prima cosa limitano l’ingresso del calore generato dai raggi solari, così da andare a ridurre l’utilizzo di strumenti che rinfrescano gli ambienti, il tutto senza ridurre il passaggio della luce.

Differenza tra pellicola a specchio e pellicola antisolare

La pellicola a specchio ha una marcia in più della semplice pellicola antisolare. Le pellicole antisolari vengono installate per garantire un migliore efficientamento energetico, andando a garantire un isolamento superiore filtrando i raggi solari ed evitando che il calore si propaghi nelle stanze. La pellicola a specchio ha però un plus: si tratta di un accessorio in grado di garantire un livello di privacy superiore, poiché protegge l’interno dell’ambiente da sguardi indiscreti. È quindi perfetta sia in ambienti domestici, evitando che i vicini possano osservare ciò che succede all’interno di una casa, sia negli uffici esposti su strade di passaggio.

Dove acquistare pellicole a specchio

Se cerchi dove acquistare pellicole a specchio, Solaris Films è un ottimo punto di riferimento. L’azienda ha alle spalle oltre 30 anni di esperienza nel settore e un numero altissimo di installazioni, sia su edifici privati che aziendali. Solaris Films offre non solo il servizio di vendita ma anche quello di installazione della pellicola.