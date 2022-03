Una panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi

È un simbolo per sensibilizzare su una malattia dolorosa e al momento senza cura. Oggi, sabato 19 marzo, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Scienza senza confini, inaugurerà la prima panchina gialla Endopank, iniziativa promossa da ‘La voce di una è la voce di tutte’ sul problema dell’endometriosi.

L’inaugurazione della panchina gialla rientra nel programma della rassegna ‘Erbeinfiera... e vino nuovo’, organizzata dall’associazione Poggio Oddone, e si terrà alle 15, nello spazio antistante la scuola primaria, alla presenza del sindaco di Perosa Argentina Nadia Brunetto, e di Tania Amato di ‘La voce di una è la voce di tutti’.

“La postazione non è stata scelta a caso: attorno a quella panchina, ogni giorno, si fermano le mamme, e le loro figlie all’uscita da scuola. Una panchina nata per sensibilizzare su un tema importante non solo attraverso il colore, il giallo, ma con un’apposita targa e un qr code che permetterà di informarsi sull’argomento – sottolinea il presidente di Scienza senza confini Marco Macagno, biologo ricercatore dell’Istituto di Candiolo –. Marzo è il mese dedicato all’endometriosi, ma è bene informarsi tutto l’anno su questa malattia, che è sostanzialmente l’infiammazione dell’endometrio, che in Italia colpisce circa tre milioni di donne. L’informazione può fare molto, perché, scoperta per tempo, l’endometriosi, che, almeno al momento non è curabile, può essere però tenuta sotto controllo, impedendone la degenerazione, che la porta ad essere una malattia altamente invalidante, oltre che dolorosa”.

Dopo l’inaugurazione della panchina, la scena si sposterà all’interno della palestra delle scuole primarie, per un simposio di informazione e prevenzione sull’endometriosi, al quale interverrà la dottoressa Monica Mascher, dirigente medico dell’ospedale di Savigliano, specialista in ostetricia e ginecologia, che tratterà i vari aspetti dell’endometriosi, fra prevenzione e trattamento.

“Successivamente interverrò io, parlando di alimentazione a tutto tondo. Una corretta alimentazione è importante nella prevenzione di tutte le infiammazioni, quindi anche in caso di endometriosi – conclude Macagno –. Come diceva la nutrizionista Ann Wigmore, il cibo può essere cura o può essere veleno. Facciamo in modo che sia cura, senza fanatismi, senza privarci di nulla, ma limitando quegli alimenti che sono causa di infiammazione”.