Il rapporto tra arte e mafia nel primo spettacolo del Tpe ospitato all'Area X di Intesa Sanpaolo

La Fondazione TPE abbandona il teatro Astra per la prima italiana di Ciara. La donna gigante del drammaturgo scozzese David Harrower, da martedì 22 marzo a domenica 3 aprile in scena all'Area X di Intesa San Paolo, in via San Francesco d’Assisi 12.

Protagonista è Roberta Caronia, talentuosa attrice e vincitrice del Premio ANCT 2020, che qui incarna una giovane gallerista la cui vita è sospesa tra malavita e arte contemporanea. A firmarne la regia è Elena Serra.