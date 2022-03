La Gypsy Musical Academy dal golden buzzer al musical "The greatest showman"

Dal golden buzzer di Italia's got talent al teatro Alfieri la strada p breve. O, almeno, lo è per la Gypsy Musical Academy, che lunedì 21 marzo andrà in scena con il suo nuovo show: più di 80 artisti tra cantanti, ballerini, acrobati, musicisti e...guest Star. La serata, organizzata dal'Eneselle Spettacoli, è a favore della Federazione Malattie Rare Infantili.

Tratto dal famoso musical-film "The Greatest Showman" con Hugh Jackman, questo grande Show rappresenta la storia di Taylor Barnum, il fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Uno spettacolo interamente cantato e suonato dal vivo con artisti d'eccezione, grandi numeri acrobatici e balletti d'effetto con un numeroso corpo di ballo e costumi sgargianti. Adatto a tutte le età.

Protagonista Sergio Moses, il noto cantante pop e musical. L'ensemble è composto invece da più di 60 cantanti-ballerini: i Gypsies della Gypsy Musical Academy, finalisti di Italia's got talent nel 2019 e che hanno ricevuto da Claudio Bisio il Golden Buzzer per "This is me", uno dei brani più noti del musical The Greatest Showman. Al loro fianco, co-protagonisti tra i diplomati e Docenti Gypsy dalle grandi voci. Infine a coronare il cast con scene spettacolari gli eclettici acrobati aerei e circensi di TeatrAzionE.

La regia è di Neva Belli Sacchetti, la cura vocale e i cori di Marta Lauria. La direzione musicale dello spettacolo è curata da Tony De Gruttola.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, lunedì 21 marzo ore 20.30, www.gypsymusical.com