Torino Photo Days torna per la seconda edizione e riapre due Palazzine ottocentesche

Da martedì 24 a domenica 29 maggio, in occasione di "The Phair" torna la seconda edizione di "Torino Photo Days", la rassegna interamente dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue molteplici forme.



TPD nasce dall’esigenza di promuovere e mettere in rete le iniziative culturali della Città, costruendo un ricco calendario di appuntamenti che, grazie al coinvolgimento di istituzioni, musei, fondazioni e gallerie attive sul territorio, stimoli un vivace dibattito sul medium fotografico e più in generale sulla fruizione delle immagini nella società contemporanea.

Il programma di mostre, conferenze ed eventi si articolerà in iniziative pensate ad hoc per l’occasione, che vedranno l’apertura inedita di luoghi dimenticati, arricchiti da esposizioni di archivi fotografici inediti, la presentazione diffusa in città di importanti collezioni e la realizzazione di progetti ibridi legati all’immagine.

Tra gli eventi in programma, Liquida_where images flow, dal 5 maggio al 29 maggio 2022, presso gli spazi dell’ARTiglieria. Si tratta di un nuovo Photofestival, promosso da Paratissima, che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell’immagine.

Per l’edizione 2022 è prevista un’altra novità: la riapertura al pubblico di due Palazzine ottocentesche, situate in Corso Giovanni Lanza a Torino, e del loro magnifico parco. Il complesso era stato acquistato a metà del secolo scorso dalla Provincia di Torino per ospitare l’IPI - Istituto provinciale per l’infanzia e la maternità, che ha cessato la sua attività nel 1981. Da quel momento, le strutture sono rimaste chiuse al pubblico. In occasione della settimana fotografica, le palazzine apriranno di nuovo le loro porte, per ospitare preziose collezioni e il pubblico di Torino Photo Days.

Il programma definitivo verrà pubblicato sul sito www.torinophotodays.com entro la fine di marzo.