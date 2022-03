"Musei per tutti": due giornate studio per l'abbattimento delle barriere architettoniche

La Direzione regionale Musei Piemonte, in collaborazione con Tactile Vision onlus, organizza due giornate di studio dal titolo "Il museo per tutti".

Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) per progettare l’accessibilità ai beni culturali, che si svolgono a Palazzo Carignano, nel Salone dell’Appartamento di Mezzanotte, lunedì 28 e martedì 29 marzo 2022 in orario 9.30-17.30.

L’iniziativa è dedicata ai temi dell’accessibilità ed è rivolta a operatori di musei e luoghi della cultura, con l’obiettivo di fornire strumenti di base per favorire il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali e assicurare a tutte le persone il diritto di accesso e partecipazione alla vita culturale della propria comunità.

Le giornate proposte intendono infatti affrontare i temi dell’accessibilità con un approccio progettuale, secondo le Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici elaborate nel 2018 dalla Direzione Generale Musei del Ministero della cultura.

Il programma è articolato in due sezioni. La prima verte sui principali aspetti dell’accessibilità, come il rapporto con la tutela del patrimonio, l’accessibilità sensoriale e fisica, la comunicazione aumentativa alternativa e l’uso della LIS (Lingua Italiana dei Segni) nella fruizione museale. La seconda, di carattere laboratoriale, prende in esame i case studies di tre siti museali torinesi, Palazzo Carignano, Villa della Regina e la nuova Galleria Archeologica dei Musei Reali, non solo attraverso apposite visite guidate, ma anche con la stesura dei relativi P.E.B.A. da parte dei partecipanti organizzati in gruppi di lavoro.

Gli interventi della prima giornata possono essere seguiti anche online (escluse le visite ai percorsi museali), mentre nella seconda giornata, per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali in presenza, sono previsti spazi adeguati alle misure di sicurezza vigenti.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, su prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 marzo all’indirizzo drm-pie.sed@beniculturali.it